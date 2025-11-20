Alista SAT sorteo Buen Fin con bolsa millonaria

Tras concluir el programa El Buen Fin, ahora autoridades del Servicio de Administración Tributaria preparan el Sorteo El Buen Fin, que se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas.

Se repartirán 400 millones de pesos para los tarjetahabientes que resulten ganadores y habrá un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos.

Los compradores que resulten ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

¿Qué premios recibirán los comercios?

Por su parte, los comercios que participaron en el sorteo podrán recibir premios de una bolsa de 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260 mil pesos, así como 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

De la misma manera, los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador, previamente registrado.

¿Quiénes pueden participar en el sorteo?

Los compradores que hicieron al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos, durante El Buen Fin, estarán participando en dicho sorteo nacional.

La lista de ganadores se podrá consultar en el minisitio del sorteo, disponible en https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/index.html.

Los premios se depositarán antes del 6 de enero del 2026.