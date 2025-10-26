Lanzan convocatoria para Concurso de las Catrinas

Lanzan convocatoria para tradicional Concurso y Desfile de Catrinas 2025, evento que tiene una bolsa de premios por $30,000.00 para los triunfadores.

"Es la séptima edición del evento anual que llevaremos a cabo y que se celebrará el día primero de noviembre, para lo cual se invita a quienes deseen participar acudan a inscribirse a las oficinas de CANACO, SERVITUR Reynosa en horario de labores", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente camaral en conferencia de prensa celebrada en la sede camaral.

El objetivo del evento que iniciará a las 17:00 Horas con una concentración en el Museo del Ferrocarril para de ahí empezar el desfile a las 18:00 Horas hacia la plaza principal de Reynosa, es el de preservar y promover las tradiciones mexicanas.

Al término del desfile, iniciará el concurso de catrinas, catrines e infantil, a las 18:30 Horas.

Hasta ayer ya eran 30 las personas que se habían inscrito para participar en el certamen.

Habrá tres categorías, la primera será para catrina (adultos) de 13 años en adelante; la segunda catrín, (adultos) de 13 años en adelante e Infantil, (catrinas y catrines) de 6 a 12 años.

Podrán participar estudiantes, escuelas de arte y diseño, lo mismo que emprendedores culturales, artistas plásticos y escénicos, comercios locales así como familias y público en general.

Al final de la premiación que será a las 19:30 Horas habrá una verbena cultural en la misma plaza principal Miguel Hidalgo.

Para ayer mismo, ya había inscritas 30 personas.

Las y los interesados podrán llamar al teléfono 8992577037 para mayor información o bien para inscribirse.