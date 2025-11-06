Solicitan la donación de un predio para crear un CAM

Ante la falta de respuesta de parte de la presidencia municipal a petición de donación de terreno para un CAM (Centro de Atención Múltiple) que hace mucha falta en Reynosa, autoridades de la Supervisión Escolar de Educación Especial e Inclusiva No. 17, acudirán la próxima semana al ayuntamiento para insistir en la solicitud hecha hace más de seis meses.

"Desafortunadamente a la fecha no nos han dado el apoyo que estamos solicitando por lo que iremos a pedir de nueva cuenta un predio para avanzar en el proyecto de contar con un nuevo CAM en esta ciudad, porque el crecimiento de la demanda escolar en ese rubro, ha ido aumentando de manera importante en los últimos años", dijo la doctora Martha Elena Zapata Bautista.

La supervisora de la Zona Escolar 17, asegura que los Centros de Apoyo Múltiple existentes, resultan ya insuficientes para cubrir la demanda educativa y precisamente por eso, se está solicitando el apoyo de las autoridades municipales en ese sentido.

Recordó que fue precisamente el día 25 de marzo del 2025, fecha en que fue inaugurado el CBTIS 302 de la colonia Villas del Roble, cuando se planteó ante autoridades locales la referida necesidad pero hasta ahora no hay ninguna contestación oficial a la petición hecha.

"Necesitamos un terreno para el CAM que se requiere en esta ciudad", agregó Zapata Bautista.

Afirmó que cada vez resulta más necesario tener en esta fronteriza ciudad una institución educativa como la mencionada porque año con año, la demanda es mayor y lamentablemente ya las existentes ya resultan insuficientes para darles cabida.

QUE SON LOS CAM?

Los Centros de Atención Múltiple sirven para ofrecer educación básica y capacitación laboral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo.

El objetivo de estos es el de desarrollar habilidades funcionales, promover la autonomía, la inclusión social y laboral y preparar a los estudiantes para una vida independiente y productiva.



