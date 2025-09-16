Es tiradero de cacharros un terreno abandonado

Un predio abandonado ubicado sobre la calle Jose de Escandón y Helguera, justo a la altura de la colonia Loma Alta, se ha convertido en un tiradero de cacharros, una práctica cada vez más común en la ciudad de Reynosa. En el lugar se pueden apreciar un montón de hojas secas, bolsas de basura e incluso un sofá.

Roberto Suárez, quien labora en un negocio cercano, detalló que el lugar ya se ha limpiado en distintas ocasiones; sin embargo, personas ajenas, al ver que se tiene fácil acceso, nuevamente utilizan el sitio como tiradero. "Es cuento de nunca acabar; ahí solo tiraban hojas secas y ramas de árboles que cortaban, pero ahorita ya cada vez más seguido vienen a tirar muebles y llantas. Nosotros estamos al pendiente, pero en la noche es cuando lo hacen; yo creo que deberían multar a la gente que hace eso", expresó Suarez.