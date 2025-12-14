Convierten en basurero un terreno abandonado

Vecinos de la colonia Capitán Carlos Cantú reportan un predio abandonado en la esquina de Héroes de la Reforma con Retorno Seis, donde desde hace ya meses, personas ajenas han instalado un basurero clandestino.

Familiares y comerciantes, quienes residen a los costados de dicho lugar, señalan que poco a poco la esquina se ha ido llenando de ramas secas, llantas, incluso cacharros como sofás y colchones. He hecho que ha empezado a causar preocupación, ya que el exceso de desechos cada vez va más allá de la vialidad.

Indican que luego de que el negocio que operaba anteriormente en ese lugar fue cerrado, no volvieron a realizar algún tipo de limpieza en el sitio; "Pues, desde que cerraron el lavadero ya no se volvió a usar para nada, cada vez se llena más de monte y de basura, ya queremos que hagan algo porque entre más avientan, más basura vienen y dejan y ya se hizo el montón", refirió Sebastián Rodríguez, comerciante de la calle.

Agregó que urge que se ponga atención a esta denuncia ciudadana, ya que se ha empezado a generar una plaga de animales ponzoñosos, así como ratas y ratones, los cuales buscan refugio por las bajas temperaturas en los hogares de los alrededores, lo cual pone en riesgo la salud de las familias.

"Pues sí, el llamado para las autoridades, que pongan atención, por favor, porque ya se están viniendo las ratas para los negocios, para las casas, y pues uno tiene limpio para no tener este tipo de problemas y con esos tiraderos de basura no sirve de nada", concluyó el afectado.