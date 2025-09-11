Se estabilizan precios de los productos alimentarios

La Central de Abastos de Reynosa tiene un pronóstico positivo de recuperación económica en las ventas de entre 20 y 30 por ciento, durante este último cuatrimestre del año impulsado por las festividades patrias y el último cuatrimestre del año.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que a cuatro meses de concluir el año, reporta estabilidad en los precios de la canasta básica, principalmente en frutas.

"Se espera pues el repunte de ventas de la actividad comercial, el último cuatrimestre siempre lo esperamos porque trae mayor demanda por parte de los consumidores y en cuestión de precios hemos tenido lo que es frutas y verduras se han se han mantenido muy estable.

Ahorita todavía estamos en temporada de frutas, hemos encontrado muy buenos precios sandia, piña, mangos, todo ese tipo de frutas muy económicas, porque estamos en plena temporada", dijo.

En el caso de las verduras, aunque se registran aumentos esporádicos en jitomate, tomate y limón, la oferta se ha mantenido sin problemas de escasez.

"Hemos encontrado también de repente hay un repunte en algún jitomate o en el tomate, el limón, siempre se ha estado manejando arriba, el aguacate también, pero ya sabemos nosotros que viene derivado de los altos costos de producción y de traslado hacia nuestro mercado, realmente está muy estable lo más importante es que no ha habido escasez o o ausencia de algún producto", recalcó.

A nivel inflacionario, explicó que, aunque se esperaba cerrar el año con un 3 por ciento, es probable que se ubique entre 3.5 y 5 por ciento, similar al año anterior, siempre que los precios continúen en estabilidad.

"Definitivamente siempre en este último cuatrimestre hay una ligera recuperación de ventas entre un 20 a un 30 por ciento de los productos de los productos básicos y los precios esperamos que se mantengan como hasta ahorita".



