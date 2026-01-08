Prevén escalada de precios por gripe aviar

El inicio de este nuevo año podría traer ajustes en los precios de diversos productos, principalmente por factores externos como la gripe aviar y los aranceles aplicados a mercancías de importación.

TEMEN SUBA PRECIO DEL POLLO

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, señaló que uno de los principales focos de atención es el posible impacto de la gripe aviar en el abasto de pollo, ya que hay varios estados de la Unión Americana, proveedores habituales de este producto para la frontera, que han sido boletinados por casos de influenza aviar, lo que ha reducido la oferta.

"Traemos un problemita con la cuestión del pollo, que se nos ha informado un problema de influenza aviar, que eso hace que baje un poco la oferta y va a tener que hacerse un ajuste por ahí en el precio de acuerdo a la demanda", dijo.

ARANCELES, INCREMENTO AL SALARIO

A este escenario se suman los efectos de las actualizaciones en impuestos, el aumento en sueldos y, especialmente, los aranceles aplicados a productos importados provenientes de países con los que no existen tratados de libre comercio: estos aranceles van del 5 al 50 por ciento, lo que impacta de manera directa en los costos y, eventualmente, en los precios al consumidor.

"El arranque lo esperamos con algunos incrementos de precios, derivado principalmente por la cuestión de aumento de sueldos, aumento de algunos impuestos que ahora ya no son aumentos, son ajustes, no van a dejar de repercutir en los precios de algunos productos, sobre todo aquellos productos que vienen de importación, de productos de países con los que no se tiene tratado de libre comercio, que especialmente por eso son adquiridos en gran proporción por la población por lo bajo de sus costos, estamos hablando que hay aranceles desde el 5 hasta el 50 por ciento, entonces sí va a pegar directamente a los bolsillos de todos", destacó.

Y agregó: "Estos productos al momento que empiecen a llegar al país con un costo adicional, seguramente los productos nacionales se van a poner a la par, entonces va a estar difícil, al final de cuentas, quien va a pagar esto es el consumidor".





INICIA ENERO LENTO

El dirigente de la Central de Abastos, comentó que durante diciembre se registró un alto dinamismo comercial, con incrementos de entre 60 y 80 por ciento en las ventas, impulsados por la derrama económica de fin de año, pero el arranque de enero ha sido más lento, con una caída aproximada del 40 por ciento.

En materia de precios, explicó que por el momento se mantiene la misma tendencia observada en diciembre, aunque consideró que es prematuro hablar de ajustes inmediatos y que los cambios podrían comenzar a reflejarse a partir de la próxima semana.

"Ahorita la expectativa es que vamos a empezar con una inflación alrededor del 5 por ciento en forma global, que se va a ir ajustando poco a poco en el transcurso del año, y que ojalá que terminemos, más o menos entre el 3 y el 4 por ciento, estamos hablando de una inflación de productos que son controlados a través de estos indicadores, sin embargo, los productos que no están bajo estos indicadores, sí van a tener incrementos del 20, 30, 40 por ciento", recalcó.



