Pedirán a Sheinbaum precios justos al sorgo

Campesinos de Reynosa se están preparando para viajar a ciudad Victoria el próximo sábado, pues van para tratar de hablar con la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo y solicitarle personalmente su apoyo para que autorice precios justos tanto para el sorgo así como para el maíz.

"Ya nos estamos organizando para que una comisión se traslade hacia la capital del estado para plantearle de viva voz los graves problemas por los que atraviesa el campo, que se encuentra prácticamente en quiebra por falta de apoyos federales", dijo Gabriel Arizmendi Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino.

"No iremos con otro afán más que el de explicarle la real situación por la que estamos atravesando los productores de granos en esta región de Tamaulipas y esperamos de ella una respuesta positiva a nuestra sentida demanda para que se autoricen precios de $6,200.00 y $7,200.00 para la tonelada de sorgo y maíz", añadió.

Recordó que hace apenas un par de días, se obtuvieron resultados nada positivos en las mesas de trabajo que se realizaron en la secretaría de Gobernación y con la presencia del secretario de SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano) México, Julio Berdegué Sacristán.

Existe la confianza de que más agricultores y campesinos de la entidad, se estén organizando también para reforzar el planteamiento que se pretende hacer ante la presidenta Sheinbaum Pardo.

Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es una amplia gama de problemas que enfrentan los productores de granos que va creciendo y que van disminuyendo cada vez más y más los ingresos que obtienen quienes se dedican a esta sufrida actividad, de ahí la urgencia de que se fijen precios justos para sorgo y maíz, concluyó Arizmendi Escobedo.



