Fijan nuevos precios al frijol y maíz blanco

Tras el enérgico paro en días pasados consistente en el bloqueo de carreteras y la exigencia de pago justo a los productos del campo, ayer el Programa Alimentación para el Bienestar fijó en el precio del maíz banco y del frijol en 7, 200 pesos y 27,000 pesos por tonelada, respectivamente, pero se desconoce porque aún no se ha fijado el precio para el sorgo.

Esto último, el desconocer a cuanto se va a pagar el sorgo para el nuevo ciclo agrícola, desalentó a los campesinos y a los productores rurales de Reynosa, la zona norte de Tamaulipas y de todo el país, que esperaban una respuesta a su justa petición.

Mientras tanto, la Unión Agrícola Regional del Norte informó que dentro del Programa Alimentación para el Bienestar del Gobierno de México, el Programa de Acopio PV 2025, estableció el precio por tonelada de maíz blanco en 7, 200 pesos (ya incluido el flete), y el precio de frijol por tonelada en 27,000 pesos.

Lo anterior para el periodo del primero de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026, de acuerdo al Programa Alimentación para el Bienestar.

Por tal motivo se está invitando a todos los productores agrícolas, ejitatarios y campesinos para que se registren de forma gratuita y directa en cualquier centro de acopio del estado de Tamaulipas, ´sin gestores ni intermediarios" (coyotes).

"La entrega de apoyos estará en función de la disponibilidad presupuestal y únicamente podrás dejar tu grano en bodega si recibes tu documento de compra", se establece en el Programa de Acopio PV 2025 de Alimentación para El Bienestar.

NUEVAS PROTESTAS PARA HOY

Para hoy lunes se anunció realización de nuevas protestas de los campesinos y productores rurales de la región, con el propósito de exigirle al gobierno federal que saque los granos básicos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, más conocido como T-MEC.

Una de las protestas, quizá la más enérgica de la zona norte de Tamaulipas, se desarrollará en la carretera hacia San Fernando, a la altura de la bodega La Herradura, más conocida como la "Y".

Otra de las protestas se llevará a cabo en el municipio de Río Bravo, en el área verde del lIbramiento a Matamoros, entre la calle de Matamoros y la Unidad Deportiva conocida como Las Liebres.

Ambas protestas se iniciarán simultáneamente a las 8:00 de la mañana de este lunes.



