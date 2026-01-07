Mesa nacional definirá precios del sorgo y maíz

Anuncian que el próximo 12 de enero habrá de realizarse una nueva mesa de trabajo en la ciudad de México en la que participarán los productores de granos de diferentes entidades del país.

"De acuerdo con la información que tenemos, el evento será en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en esa fecha y la principal demanda de los agricultores es precisamente el precio justo para nuestras cosechas de sorgo y maíz", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino en Reynosa.

"La idea es de que nos autoricen para la tonelada de sorgo, $6,200.00 y $7,400.00 para el maíz y en ese tenor seguimos estando firmes", agregó el líder agrario.

Los representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano participarán en la mesa de trabajo, con la confianza de que ahora sí se obtenga un buen resultado ante las autoridades nacionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y las de Gobernación, en el tema de los precios para los granos en mención.

Una vez pasadas las fiestas decembrinas, de fin de año y de inicio del 2026, los productores aseguran que no bajarán la guardia y que seguirán demandando como punto medular el precio justo para sus cosechas.

Hasta ahorita no se ha hablado de que pudieran volver a presionar con movimientos como bloqueos de puentes internacionales y tampoco con cierre de carreteras, pues están dedicados a continuar con el diálogo con las altas autoridades gubernamentales.



