Estables, los precios de verduras y frutas

Las inundaciones registradas en estados como Veracruz y Puebla han dejado no solo pérdidas humanas y daños en las ciudades, si no que riesgo de erosión en las tierras, debido al exceso de humedad que arrastra los terrenos fértiles, lo que genera problemas agrícolas, pero para la zona norte del país la situación se mantiene estable, ya que el abasto de frutas y verduras es suficiente y los precios no han registrado incremento.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos de Reynosa comentó que, hasta el momento, no se ha registrado un incremento en los precios ni escasez de productos, gracias a la diversidad de fuentes de abastecimiento y a la estabilidad del mercado nacional.

"Afortunadamente no se ha visto incrementos, no nos hemos visto muy afectados por los problemas de inundaciones en los estados que que se presentó principalmente Veracruz y Puebla, ahorita está muy estable la cuestión de abasto y precios de frutas y verduras", dijo.

Explicó que la Central de Abastos de Monterrey, que también abastece parte de la zona norte del país, recibe productos provenientes de Veracruz, la Huasteca, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, lo que permite mantener el flujo constante de frutas y verduras.

"Por eso no nos ha repercutido en precios, ha habido suficiente abasto, el detalle también es que no se nos ha presentado una sobredemanda de producto y eso hace que el mercado esté firme", recalcó.

Veracruz, destacó, es uno de los estados con mayor riqueza agrícola, productor de papaya, plátano, mango, piña, caña, azúcar, maíz, frijol, café y vainilla, aunque gran parte de su producción está destinada al centro y sur del país, por lo que las afectaciones no han impactado directamente en el norte.

"Se produce de todo, son muy ricos en producción de frutas, son estados que producen bastante pero normalmente es para el centro y sur del país".

No obstante, reconoció que en las zonas afectadas por las lluvias las consecuencias van más allá del ámbito económico, ya que vendrá el problema de la erosión de las tierras, ya que el exceso de humedad arrastra parte de los terrenos fértiles.

"Todavía viene el problema de erosión de las tierras porque la contaminación y el exceso de humedad se lleva muchas veces parte de los terrenos fértiles", recalcó.

Faltaban por cosechar más de 66,000 hectáreas en los distritos agrícolas de Álamo y Tuxpan

La Cámara de Comercio y del Campo Veracruzano, estima que en algunos casos 90 por ciento de los cultivos de esas zonas fueron siniestrados.

Se cultiva naranja, toronja, maíz para grano, plátano, frijol, soya, sorgo, entre otros.

Veracruz es el principal productor de naranja de México.



