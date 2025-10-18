Aumentan precios de la carne hasta un 15%

Los productos cárnicos han registrado un incremento de entre 10 y 15 por ciento en lo que va del año, debido a la variación de precios internacionales y al aumento en los costos de importación.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos en Reynosa comentó que los ajustes más notorios se han presentado en la carne de cerdo, que actualmente se vende entre 75 y 80 pesos por kilo, cuando anteriormente su precio rondaba los 55 o 60 pesos.

Este aumento, dijo, obedece principalmente a que se trata de un producto de importación cuyo costo depende de los movimientos del mercado internacional.

"Algunos que son más demandados, con respecto a lo que es el producto como la del puerco, sí tendió a subir mucho en esta temporada, sí hemos tenido incrementos sobre todo porque es un producto de importación y que está sujeto al precio del mercado internacional", dijo.

González Cavazos señaló que el panorama no es alentador, ya que se prevé que el precio de la carne de res continúe aumentando en los próximos meses debido a la escasez de ganado de engorda, entre otros factores.

"La tendencia ahorita las expectativas que se tienen con respecto a la carne de res, es que, en un futuro no muy lejano, a un mediano plazo, se va a seguir incrementando el precio de la carne de la res, ya que los productores y engordadores de ganado están comentando la escasez de ganado de engorda", recalcó.



