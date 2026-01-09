Se disparan precios de cigarros por IEPS

El incremento en el precio de los cigarros ya se refleja en este mes de enero en Reynosa, luego de la aplicación del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), vigente a partir del inicio de este 2026.

En tiendas de autoservicio los precios de las cajetillas de cigarro con 20 piezas rondaban en el 2025 en los 70 pesos y actualmente se venden entre 103 y 108 pesos, mientras que las cajetillas de 15 piezas, el año pasado costaban entre 61 y 80 pesos, mientras que en este 2026 ya se ofrecen al publico en 73 y 96 pesos.

Hay cajetillas de 25 piezas que tienen costo de hasta 112 pesos, dependiendo la marca.

Con estos ajustes, la cajetilla de 20 piezas tuvo un aumento de entre 33 pesos y 38 pesos, mientras que la cajetilla de 15 piezas de 12 a 16 pesos.

Aunque hay precios variados, el más económico es cajetilla de 50 y 70 pesos, pero de marcas como Faros y L&M y los más caros los Malboros en 112 pesos y 103, entre otras marcas.

Las tiendas de conveniencia y establecimientos de abarrotes ya operan con las nuevas listas de precios enviadas por las distribuidoras.

El ajuste fiscal provocó incrementos generales en las cajetillas, impacto que ya es asumido directamente por los consumidores.

Comerciantes señalaron que el aumento ha generado reacciones entre los clientes, aunque se trata de un ajuste esperado debido a las disposiciones fiscales federales.

Autoridades fiscales han reiterado que el IEPS busca desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, aunque para los fumadores no importa el precio porque se siguen adquiriendo.

"Yo me fumo diariamente al menos un cigarro, pueden ser más, si subieron más los cigarros, pero como quiera voy a comprar, porque me relajan, me ayudan a relajarme", expresó Victor Ramirez.



