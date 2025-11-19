Vuelven a encarecerse los alimentos básicos

Los precios de productos básicos registraron nuevos incrementos, especialmente en el costo del kilo de aguacate, chile serrano y tapa de huevo.

El chile serrano alcanzó los 78 pesos, siendo uno de los productos más altos de la canasta básica, le sigue el aguacate al registrar 59 pesos con 90 centavos por kilo.

Aunque no es novedad, porque el alza se mantiene desde hace meses, el huevo presentó precios de 88 con 50 centavos y hasta 106 con 90 centavos por tapa, dependiendo de la marca y el tamaño.

"Lo que es el chile y el huevo han estado caros, a veces baja un poco el precio, pero no han logrado estabilizarse, comprar lo más económico", expresó San Juana Govea.

"Lo que más usamos para la comida es el chile, ese no puede faltar, pero está muy caro, esperamos que ya no suba más", recalcó Yolanda Ruíz.

La cebolla amarilla se ubicó en 14 con 90 centavos, la cebolla blanca en 22 con 80 centavos y la cebolla morada alcanzó 36 con 80 centavos.

En el caso del tomate, el guaje se ofreció en 24 con 90 centavos y el tomate bola llegó a 36 con 40 centavos.

El limón, otro básico en la mesa de las familias, se posicionó en 19 con 80 centavos tanto en su variedad con semilla como sin semilla, resultando económico.

ASÍ VAN:

$78/kg

Precio del chile serrano

$59.90/kg

Costo del aguacate.

$88.50 a $106.90

Precios por tapa de huevo, según marca y tamaño.

$14.90/kg

Cebolla amarilla.

$22.80/kg

Cebolla blanca.

$36.80/kg

Cebolla morada.

$24.90/kg

Tomate guaje.

$36.40/kg

Tomate bola.

$19.80/kg

Limón, con o sin semilla.



