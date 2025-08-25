El chile serrano, huevo y aguacate los más caros

El kilo de chile serrano alcanza los 92 pesos con 50 centavos, convirtiéndose en el más costoso de la semana y le sigue el kilo de aguacate que se vende en 69 pesos con 90 centavos.

En el caso del huevo, el precio varía entre 88 pesos con 90 centavos y 106 pesos con 90 centavos la tapa, pero tiene caro desde el año pasado y lo que va de este 2025.

En el caso del limón sin semilla se vende en 43 pesos con 70 centavos, por lo que poco a poco sube el precio.

"Organizamos el presupuesto de la semana, hay cosas que están muy caras, el chile es básico en la mesa y el huevo, más ahora que se viene el regreso a clases", expresó Leonor Sanchez, madre de familia.

LOS MÁS ACCESIBLES

Los alimentos registran precios más accesibles: son el tomate guaje se mantiene en 19 pesos con 90 centavos, mientras que el tomate bola se cotiza en 38 pesos con 40 centavos mientras que la cebolla amarilla se oferta en 21 pesos con 40 centavos y el chile jalapeño en 19 pesos con 80 centavos.



