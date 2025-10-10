Huevo, aguacate y chile, los más caros

A más de dos meses de que concluya este año, los precios de la canasta básica siguen con altibajos, como ejemplo el huevo, el chile serrano y el aguacate se mantienen caros.

La tapa de huevo se ofrece entre los 106 pesos y 89 pesos, mientras que el aguacate a 61 pesos y el kilo de chile serrano en 62 pesos.

En el caso del limón con semilla a casi 39 pesos y el limón sin semilla en 35 pesos, le sigue la cebolla blanca en 30 pesos y la cebolla amarilla en 22 peso el kilo.

Los demás productos como el tomate en 27 pesos y el tomate bola en 39 pesos, así como el chile jalapeño en 31 pesos.

Algunos productos se han mantenido estables, pero otros con subidas y bajadas, aunque posterior vuelven a equilibrarse. El único producto que no ha logrado bajar su precio durante todo este año, ha sido el huevo, que sigue costando caro.



