Venden el cartón del huevo en ¡125 pesos!

Hasta en 125.00 pesos tienen a la venta el cartón de huevo con 30 unidades en algunos negocios de colonias populares como ocurre en la ITAVU INFONAVIT, precio que califican algunos consumidores como exageradamente caro.

Mientras en otros comercios lo ofrecen en $90.00 y un poco más de pesos, hay quienes se dan el lujo de cotizarlo hasta en $125.00, lo que se considera como un abuso en toda la extensión de la palabra y por tanto se demanda la intervención de la PROFECO a efecto de frenar la voracidad de algunos dueños de tiendas medianas.

Algunas amas de casa como el caso de quien dijo llamarse Minerva Urbina que dice vivir en la colonia Olmo, lamentó que este tipo de situaciones estén ocurriendo porque lesionan la economía sobre todo de la gente que menos recursos tiene.

Pero no tan sólo el huevo han encarecido sino también otro tipo de productos de la canasta básica, pese a la existencia de un programa federal denominado PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) con el que según el gobierno de México iba a controlar los precios de los productos básicos, mantenerlos justos y estables, lo que no ha ocurrido así, al menos en opinión de familias trabajadoras a las que con esta carestía ya no les alcanza el dinero más que para subsistir.

A los comerciantes hambreadores hay que frenarlos y para eso está la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor que se supone está para proteger los intereses precisamente de los propios consumidores.



