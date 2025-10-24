Muestra el peso fuerte fortaleza ante el dólar

El tipo de cambio del dólar se registra estable en Reynosa , al cotizarse en 17 pesos con 40 centavos a la compra y 18 pesos con 60 centavos a la venta, de acuerdo con casas de cambio.

En comparación con semanas pasadas, el peso mexicano ha mostrado una ligera fortaleza frente al dólar.

Durante los días anteriores solo se ha tenido alza de algunos centavos, a comparación de septiembre donde la venta del dólar estaba en 19 pesos y 17.80 pesos a la compra.

La cotización mantiene una tendencia estable, reflejando un comportamiento moderado.

Con el dólar a la baja o caro, el flujo de compradores y turistas continúa siendo constante, especialmente por las compras que incrementan durante los fines de semana.



