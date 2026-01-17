Sigue estable el precio de la tortilla en Reynosa

En Reynosa, hasta el momento no se ha registrado un aumento en el precio de la tortilla, pese a los diversos factores económicos que presionan a la industria, pero el alza no tardará mucho.

¿Qué declaró Jorge Negrete Martínez sobre el precio de la tortilla?

Jorge Negrete Martínez, dirigente de los industriales de la masa y la tortilla en la ciudad, comentó que el precio del kilo de tortilla se mantiene en 30 pesos y que desde hace aproximadamente un año y medio no se ha aplicado ningún incremento, a diferencia de otras ciudades de la región.

Explicó que, aunque actualmente no hay aumentos, es probable que se registre un ajuste derivado del incremento en los costos de producción. "No ha habido aumento en el precio de la tortilla, todavía se mantiene todo igual", expresó.

Detalles sobre el costo de la tortilla en Reynosa

El dirigente estimó que, de concretarse un ajuste, este podría ser de alrededor de 2 pesos por kilo, lo que llevaría el precio aproximado a 32 pesos, aunque aclaró que la cifra puede variar dependiendo de las condiciones del mercado.

Por ahora el precio se mantiene estable, pero las noticias positivas no van a permanecer durante mucho tiempo.