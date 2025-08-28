Mantienen productores precio del kilo de tortilla

En Reynosa el precio de la tortilla se mantiene en los 30 pesos por kilo, contrario a lo que sucede en otras partes del país.

De acuerdo al Consejo Nacional de la Tortilla, el producto registra un aumento de precio en las últimas semanas, ante el alza en los costos de producción y por la inseguridad.

Los costos de producción de la tortilla tienen que ver con diversos factores, insumos y pago de servicios como antiadherentes, papel grado alimenticio, gas, fletes, refacciones, sueldos, impuestos, inseguridad, agua, luz y depreciación de equipos.

Jorge Negrete Martinez, representante de la industria de la masa y la tortilla, señaló que en Reynosa los precios se mantienen iguales, en los 30 pesos el kilo.

El Consejo Nacional de la Tortilla informó que se han ajustado precios en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque en esas zonas el precio es más económico que en la zona fronteriza.

Se informó que el precio promedio de la tortilla a nivel nacional es de 23 pesos con 70 centavos, aunque la realidad es diferente en la frontera.