Alertan por fraudes en venta de autos usados

Ante el inicio de la temporada decembrina, las autoridades estatales piden extremar precauciones en la compra de vehículos y evitar ser víctimas de fraude.

Las ofertas fraudulentas suelen incluir vehículos inexistentes, autos clonados, unidades con antecedentes delictivos, como robo o tráfico, los cuales son promocionados a través de perfiles falsos y utilizan fotografías manipuladas para hacer que las publicaciones parezcan legítimas.

De acuerdo con datos del Senado de la República, la Policía Cibernética tiene registro de alrededor de 232 reportes, -en el periodo de enero y octubre del 2025-, sobre personas dedicadas al robo y fraude en la venta de vehículos en redes sociales.

Además de que alrededor del 80 por ciento de las operaciones de compra y venta de autos usados se realiza entre particulares, en un mercado "no regulado" y donde las víctimas pueden llegar a perder hasta 250 mil pesos por este tipo de fraudes.

Por lo que ante el próximo flujo económico, se exhorta a la población a ser cautelosa con su dinero, especialmente al realizar compras de vehículos usados, un movimiento frecuente en estas fechas que puede implicar riesgos cuando no se realiza con verificación previa.

¿QUÉ HACER?

Uno de los principales mecanismos de seguridad es el Registro Público Vehicular -REPUVE-, plataforma oficial y gratuita que permite conocer en minutos el estatus legal de un automóvil.

Consultar esta base de datos ofrece información como marca, modelo, año y, lo más importante, confirma si la unidad tiene reporte de robo o alguna irregularidad legal.

Para realizar la verificación solo se requiere ingresar al sitio www.repuve.gob.mx, proporcionar número de placa, NIV o folio de constancia de inscripción, completar el código de validación y esperar el resultado.

RECOMENDACIONES

Desconfiar de precios excesivamente bajos, si están por debajo del valor promedio del mercado.

Evitar transferir dinero para apartar algún vehículo, antes de haber inspeccionado la unidad en persona y confirmar la identidad del vendedor.

Verificar cuidadosamente la identidad del vendedor y revisa la documentación del vehículo.

Consultar el estatus legal del vehículo en la plataforma oficial del Registro Público Vehicular (REPUVE).