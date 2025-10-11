Convocan a Semana de Prácticas Innovadoras

Con el propósito de fomentar la creatividad y el intercambio de ideas dentro del ámbito educativo, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, convoca a participar en la Semana Nacional de Prácticas Innovadoras 2025, dirigida al personal docente, administrativo y directivo de los planteles educativos.

Los trabajos podrán ser registrados para su evaluación nacional entre el 20 y el 24 de octubre.

Bajo el lema "Innovar es estar dispuesto a que algo de lo que haces, no siga igual", esta iniciativa busca reunir a líderes en innovación educativa que destaquen por sus aportaciones en los temas de ecología, habilidades socioemocionales, procesos y organización.

El objetivo central de la Semana Nacional de Prácticas Innovadoras es ofrecer un espacio de encuentro donde los participantes compartan proyectos que contribuyan a mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios educativos y las propuestas deben estar en funcionamiento o en marcha con al menos seis meses de aplicación real dentro de los planteles.

El evento se desarrollará en tres etapas -local, estatal y nacional- y permitirá la exposición de prácticas que impacten de manera positiva en la comunidad educativa.

Las y los docentes interesados en participar podrán consultar la convocatoria y registrar sus proyectos en la Semana Nacional de Prácticas Innovadoras 2025.



