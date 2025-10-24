Pozo pone vidas en riesgo

Igual que en otros sectores de la ciudad, en el lateral del Canal Rodhe de la colonia Loma Alta se observa una de tantos pozos de drenaje abiertos a mitad de la vialidad de ida y vuelta, rodeada solo por una banda amarilla ante la apatía de la autoridad municipal y la COMAPA.

Ante esta situación, decenas de conductores de autos particulares y del servicio de carga que circulan diario por la vialidad corren el grave riesgo de sufrir un accidente y pérdidas por el deterioro de su patrimonio vehicular.

Esto refleja la falta de capacidad de la COMAPA y las autoridades municipales para resolver innumerables problemas de drenajes abiertos en diversas calles y colonias de la ciudad.

¿Cuál fue la respuesta de los vecinos?

Vecinos de la colonia Loma Alta expresaron que este problema ya tiene varios meses, y que lo han reportado a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado sin encontrar una respuesta hasta la fecha. Por lo anterior, reiteraron el llamado a la COMAPA, "debido a que el pozo no es solo un riesgo para los conductores de unidades motrices sino también para los peatones, porque el pozo está abierto y profundo, donde por descuido puede caer un menor de edad, que es lo que no queremos expusieron".

Citaron que ya es necesario que intervengan los responsables del organismo operador para evitar un accidente vial o una tragedia, y que en todo caso si llega a pasar un accidente culparán directamente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

¿Qué consecuencias puede tener esta situación?

El problema principal es en horas de la noche, porque los conductores de vehículos particulares y de carga transitan muy rápido, y en la oscuridad no alcanzan a identificar el pozo abierto de drenaje, por lo que puede suceder un grave accidente y las unidades irse en contra de las casas que están muy cerca, a la orilla, concluyeron.