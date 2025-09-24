Los postes coloniales son víctimas del caos vial

Aún cuando todavía no se inaugura la obra colonial en la calle Zaragoza que abarca desde el puente internacional hasta la Plaza Principal, por descuido al conducir algunos automovilistas ya comenzaron a derribar la postería lateral que abarca ambos lados de la vialidad.

Suman decenas de postes coloniales los que fueron colocados por el Gobierno del Estado a lo largo de este tramo, con el fin de contribuir a mejorar en forma significativa la imagen urbana y turística.

Y si bien se logró cumplir con el propósito planteado por la administración estatal, el caos vial, la falta de áreas para estacionarse y la falta de vigilancia municipal ha provocado el derrumbe de la postería.

Esto ha provocado el asombro de los peatones, el comercio y los demás conductores que cruzan por la calle Zaragoza, desde el puente internacional hasta el primer cuadro de la ciudad.

Todos coincidieron en que es necesario hacer un exhorto a los automovilistas para cuidar la infraestructura urbana y turística no sólo en esta área sino en toda la ciudad, para beneficio de ;ps residentes fronterizos y visitantes.

Como parte de estas actividades, atrás de de las oficinas de la Camara de Comercio (Canaco/Servitur), en la calle Profr. Issasi observó que cuadrillas de trabajadores siguen laborando en este tramo, que es la ultima etapa de la obra tipo colonial.

Hasta ahora no se ha dado a conocer cuando de podría llevar a cabo la ceremonia de inauguración de esta obra realizada con inversión del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas.

En la gráfica se observa el escudo del Gobierno del Estado de Tamaulipas.



