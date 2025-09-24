Provoca temor poste en riesgo de caer

Un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicado en la calle Rodolfo Garza Cantú, en la colonia Longoria, continúa representando un riesgo para los habitantes del sector desde el pasado 4 de julio, pese a los múltiples reportes ciudadanos que se han realizado sin obtener respuesta por parte de la paraestatal.

La estructura presenta daños severos en su base, con varillas oxidadas y expuestas, además de una inclinación visible hacia un costado, lo que genera temor entre los residentes. Guadalupe García, vecina del domicilio más afectado, señaló que el poste se ha convertido en una amenaza directa para su vivienda, donde residen personas de la tercera edad que temen no poder salir a tiempo en caso de un accidente mayor.

"Los cables ya se están recargando en el segundo piso de mi casa, y con la inclinación del poste se siente el peligro de que caiga en cualquier momento", expresó.

El poste inclinado amenaza con caer sobre viviendas.

Los habitantes refieren que el deterioro se agravó después de que un vehículo chocara contra el poste meses atrás.

Después del choque, personal de Obras Públicas colocó cintas amarillas de precaución, pero la reparación del poste aún no se ha realizado.

Vecinos han observado que personas encargadas de servicios de internet se suben al poste para realizar conexiones y mantenimiento, a pesar de las condiciones precarias en que se encuentra la estructura. Señalan que al apoyar la escalera, esta se mueve debido a que el poste se balancea incluso con la fuerza del viento, lo que aumenta el riesgo de accidente.

"Ya he hecho más de 20 llamadas y hasta acudí personalmente a las oficinas, pero lo único que dicen es que tienen mucho trabajo. Incluso me dieron fecha el 15 de julio para reemplazarlo, pero nunca vinieron", agregó García.

Los cables eléctricos se recargan sobre la segunda planta de una vivienda, aumentando el peligro.

La situación se complica debido a que el poste se encuentra sobre una vialidad muy transitada y representa un riesgo latente para residentes y transeúntes.

Hasta el momento, no se ha informado de una fecha para su sustitución, lo que mantiene en incertidumbre a los residentes que temen un accidente mayor en caso de colapso.



