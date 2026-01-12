Poste de alta tensión, en riesgo de colapsar

La falta de atención oportuna a un accidente ocurrido hace varios años ha convertido hoy a un poste metálico de alta tensión en un serio riesgo para los habitantes de la colonia Villa Esmeralda.

Se trata de una estructura que sostiene cables eléctricos de alta tensión y que, tras ser impactada por un automóvil, quedó severamente dañada.

Detalles del accidente

De acuerdo con testimonios de vecinos, el percance ocurrió hace un par de años, cuando un vehículo se estrelló contra el poste que se ubica en la esquina de la avenida Villa Esmeralda y Rodhe uno. En aquel momento, los daños aparentes no fueron considerados de gravedad, por lo que no se realizó ninguna reparación ni sustitución de la estructura afectada.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el deterioro causado tanto por el impacto como por las condiciones ambientales ha debilitado considerablemente el poste metálico. Actualmente, el peso que soporta y el desgaste acumulado han vencido su resistencia, generando el riesgo latente de que colapse en cualquier momento.

Impacto en la comunidad

Vecinos del sector externaron su preocupación, ya que el poste sostiene cables de alta tensión, los cuales, en caso de un nuevo accidente o del colapso de la estructura, podrían desprenderse y caer sobre la vía pública. Esta situación podría provocar severos daños materiales e incluso poner en peligro la vida de peatones y automovilistas que transitan diariamente por el lugar.

Acciones de la autoridad

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan de manera urgente esta problemática antes de que ocurra una tragedia, subrayando que la prevención es clave para evitar consecuencias irreparables.