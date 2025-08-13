Está poste a punto de caer en Balcones

Un poste de alumbrado público permanece inclinado y sostenido únicamente por cables, luego de que un vehículo tipo Mustang lo impactara la madrugada del domingo 10 de agosto, alrededor de las 3:00 horas, sobre la calle Río Yukón, en la colonia Balcones de Alcalá.

De acuerdo con vecinos del sector, el poste presenta riesgo de caída y está sostenido por lo que aparentan ser cables de servicio de internet. Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente. El automóvil involucrado fue remolcado a unas cuadras del sitio poco después del incidente; sin embargo, ya no se encuentra en el lugar. Como evidencia del percance, permanece el cofre del vehículo sobre un predio de tierra.

Habitantes de la zona señalaron que han considerado retirar el poste por cuenta propia para evitar que caiga de forma repentina y ponga en riesgo a transeúntes. No obstante, advirtieron que realizar esta acción podría implicar peligro debido a la cercanía con cables de alta tensión.

El percance se registró a escasos metros de donde, un día antes, ocurrió otro accidente. Según testigos, un menor de 16 años, que conducía una camioneta, cayó en una alcantarilla, lo que provocó que perdiera el control y chocara con el muro de contención que rodea una calichera.

Vecinos relataron que, tras el impacto, fueron a revisar que la persona estuviera bien y vieron que se trataba de un menor. “Estaba pidiendo prestado un celular para hacer una llamada, pues había perdido el suyo y lo encontró a media calle rato después”, indicaron.

Estos dos accidentes, registrados con pocas horas de diferencia, han generado preocupación entre los residentes, quienes atribuyen las causas principalmente a la imprudencia al conducir. Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para retirar el poste y prevenir que una eventual caída ponga en riesgo la integridad física de la población o afecte el suministro de energía eléctrica.







