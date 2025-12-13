Celebran posada para los pacientes de tuberculosis

Alegre TBposada ofrecieron autoridades del Centro Regional contra la Tuberculosis de Reynosa a buen número de pacientes que padecen la tuberculosis, convivio en el que les hicieron llegar los tradicionales regalos.

El festejo tuvo lugar en el patio posterior de la dependencia y ahí, América Cruz González, dirigió emotivo mensaje a los asistentes, con motivo de la navidad que ya se aproxima.

"Queremos decirles que es un gran gusto para nosotros estar conviviendo aquí con todos ustedes y deseamos con todo nuestro corazón que tengan una muy feliz navidad y un próspero año nuevo 2026 lleno de dicha y felicidad y que todos sus propósitos se cumplan en el año venidero", les dijo en una parte de su mensaje.

Personalmente América Cruz hizo entrega de los regalos a los pacientes que padecen la enfermedad pero que están recibiendo un tratamiento con el cual, de no abandonarlo, lograrán curarse.

Una vez más, cumplimos con la tradición de ofrecerles una posada a ustedes y a sus familias y agradecemos a todas aquel las personas que de una u otra forma nos brindaron su apoyo para ofrecerles ésta merecida posada navideña.

Por su parte, quienes disfrutaron de la festividad, tuvieron palabras agradecimiento para la titular del Centro Regional contra la Tuberculosis así como para el equipo que colabora con la misma doctora América Cruz González.

Al término del evento, los pacientes y acompañantes se retiraron contentos por haber tenido la oportunidad de convivir con funcionarios del CRT Reynosa.

