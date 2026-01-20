Ausentismo escolar al 80% por ola gélida

Marcado ausentismo escolar generaron las bajas temperaturas que azotaron a Reynosa la mañana del lunes, al grado de que hubo escuelas primarias en las que asistieron a clases únicamente cuatro alumnos en un salón de tercer grado.

"Aquí en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García, tuvimos muy poca asistencia de estudiantes y bueno podemos decir que fue tan baja que apenas un 15 o 20% de la población escolar acudió al plantel", informó Emanuel Martínez Hernández, director de la institución educativa.

Sin embargo se espera que para hoy martes las condiciones meteorológicas mejoren y por tanto confiamos en que la afluencia escolar se normalizará.

OTRAS MÁS

De igual manera y de acuerdo con lo revelado por José Alfredo Vásquez, supervisor escolar de la Zona 75, las cinco escuelas primarias bajo su cargo, registraron apenas una asistencia de alumnos de un 20%.

"Según el reporte que recibimos esta mañana, de parte de escuelas como la Lauro Aguirre, Club 20-30 1, La Justo Sierra, la Club Rotario y la Lic. Benito Juárez García, el ausentismo escolar fue del 80%. Apenas un 20% de la población estudiantill conformada por más de 1,000 alumnos, acudió a clases", explicó.

En escuelas secundarias generales como la Carlos Morales Sánchez de la colonia Casa Bella, la ausencia escolar fue de menos del 50%.

EN SECUNDARIAS

En algunas escuelas secundarias como la Rosario Castellanos de la colonia Del Prado, la situación fue similar en cuanto a afluencia escolar. De 750 estudiantes, apenas fueron a clases 140. El plantel lo dirige Gilma Hernández Sánchez.

OTRA MÁS

En la Secundaria General # 7 Carlos Morales Sánchez de la colonia Casa Bella, de aproximadamente 800 estudiantes, apenas llegaron a clase solamente 315 alumnos, lo que indica que la inasistencia fue de menos del 50%, según docentes del lugar que cuyo director es Jaime Rodríguez Flores, quien se encontraba en reunión fuera del plantel.

Por su parte, Alicia Pizaña Navarro, titular del CREDE (Centro Regional de Educación) Reynosa, dio a conocer que el ausentismo en lo general en escuelas básicas fue de un 15%.

Frío reduce movilidad y la actividad urbana

Las bajas temperaturas registradas la mañana del lunes provocaron una disminución generalizada en la movilidad y actividad urbana en Reynosa, particularmente durante las primeras horas del día.

Calles con menor afluencia vehicular, paradas de transporte público semivacías y una reducción en la apertura temprana de comercios fueron algunos de los efectos visibles del descenso térmico, de acuerdo con reportes ciudadanos y recorridos urbanos.

Trabajadores, estudiantes y adultos mayores optaron por retrasar salidas o permanecer en casa, mientras que en zonas habitacionales se observó menor tránsito peatonal, especialmente antes de las 9:00 de la mañana.

Autoridades y especialistas reiteraron el llamado a extremar precauciones ante el frío, en especial con población vulnerable, y señalaron que se espera una mejora gradual en las condiciones climáticas, lo que permitiría la normalización de las actividades cotidianas a partir del martes.



