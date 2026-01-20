Activan albergue por las bajas temperaturas

Las bajas temperaturas continuarán registrándose en Reynosa durante los próximos días, como consecuencia del ingreso del frente frío número 29, el cual ha provocado un marcado descenso en el termómetro, principalmente durante las madrugadas.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, durante las primeras horas del domingo y lunes se registraron temperaturas mínimas de hasta 4 grados centígrados, situación que motivó la habilitación de un albergue temporal con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de la población más vulnerable.

En este espacio se brinda atención integral a las personas que lo requieren, incluyendo valoración médica, alimentación caliente y condiciones dignas de resguardo, a fin de mitigar los efectos del frío y prevenir afectaciones a la salud.

Las autoridades informaron que, aunque a mitad de semana se espera un ligero incremento en las temperaturas, con mínimas cercanas a los 15 grados centígrados, existe probabilidad de lluvias para miércoles y sábado, lo que podría generar una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Asimismo, se prevé que entre sábado, domingo y lunes próximos, las mínimas vuelvan a descender hasta 4 y 5 grados centígrados, por lo que se exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia, fortalecer el sistema inmunológico, consumir cítricos, mantenerse hidratados y evitar cambios bruscos de temperatura.

El llamado se extiende al cuidado especial de niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, así como mascotas y plantas, quienes son más susceptibles a los efectos del frío extremo.

Respecto al uso de calefactores improvisados, como anafres o estufas, Protección Civil reiteró la importancia de extremar precauciones, ya que su uso inadecuado puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono o incendios. Se recomienda colocarlos sobre superficies planas, mantenerlos alejados de materiales inflamables, asegurar una adecuada ventilación y apagarlos antes de dormir o salir de casa.

Finalmente, las autoridades solicitaron a la población reportar a personas en situación de calle o vulnerabilidad, a través de la página oficial de Facebook de la corporación o a los teléfonos 899 955 0010 y 899 955 0011, para canalizar apoyo oportuno.



