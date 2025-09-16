Cierran 18 vialidades por tradicional desfile

Con motivo de la celebración de la Independencia de México, hoy se mantendrán cerradas 18 vialidades en la ciudad de Reynosa. Desde la calle Nicolas Bravo, hasta llegar a la Plaza Principal Miguel Hidalgo, Porfirio Díaz y demás calles aledañas permanecerán sin acceso a vehículos a fin de salvaguardar la integridad del contingente que estará participando en el tradicional desfile.

Así lo informó la directora de Transito y vialidad en Reynosa Iris Chavira, "Vamos a estar presentes para salvaguardar la integridad de todos los presentes así como de los participantes", asimismo pidió a la población ser pacientes durante las horas que permanecerán cerradas las vialidades.

El recorrido dará inicio en la esquina de Escobedo con Madero para continuar por Francisco I. Madero, seguir sobre Porfirio Díaz, Morelos y concluir en J. B. Chapa con Morelos.







