Familias en riesgo por basurero en Reynosa

Lo que inició como solo un poco de basura abandonada a la orilla del camino, hoy se ha convertido en una severa problemática de contaminación que pone en riesgo la vida de decenas de familias que habitan en el fraccionamiento El Rosario.

Así lo reportan vecinos del lugar, quienes solicitan a las autoridades de ecología y medio ambiente intervengan ante la situación que ahí se vive, ya que uno de los principales accesos con los que cuenta el lugar ha sido convertido ya en un verdadero basurero clandestino.

Hecho que representa un problema de salud grave debido al foco de infección que generan las especies de animales ponzoñosos que se alojan entre los montones de basura, además de los fétidos olores que emanan a causa de los desechos e incluso animales muertos que abandonan en el camino vecinal.

Sin embargo, esta no es la situación que más preocupa. El riesgo de incendios que llegan a amenazar la integridad y patrimonio de las familias que habitan en los alrededores es su principal preocupación.

"Antier se prendió en la noche y nos dimos cuenta porque el humo ya nos estaba ahogando, pero esto cada vez está peor y llenan de basura y luego vienen y le prenden sin pensar en que nos ponen en riesgo; son gente de las camionetas que cobran por tirar basura, aquí vienen y las vacían para no ir hasta el basurero. Queremos que nos apoyen las autoridades; la última vez casi llegó el fuego a la casa de la vecina, por unas llantas que no podíamos apagar y luego estamos sin agua en el fraccionamiento, ¿cómo le hacíamos?", expreso Carolina Rios.

Vecinos temen perder su patrimonio a causa de los constantes incendios.