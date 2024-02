Esperan reactivarse policías retirados

El Mañana / Staff.- Ante el inicio de los cursos de capacitación y preparación de 30 elementos de la Policía de Proximidad municipal que se pondrá en servicio en Reynosa, con base a un convenio de apoyo del estado y ayuntamiento, la intención de formar parte y reactivar una Policía Municipal ha despertado interés de parte de elementos en retiro tras la desaparición de la misma en el año 2012.

Lo anterior fue expuesto por Juan Moreno, presidente de la Asociación de Policías Jubilados "Teodoro González", recordando que en varias ocasiones han solicitado, lo mismo al Gobierno municipal que a diputados locales y federales su respaldo para reactivar la Policía Municipal en la ciudad, pero ha sido infructuosa la iniciativa hasta el momento.

"Es realmente preocupante que se deje la tarea de seguridad y vigilancia a militares, ellos tienen otro tipo de entrenamiento, no son originarios de las ciudades en donde están asignados y, en consecuencia, los ciudadanos no confían en ellos, no conocen la geografía de la ciudad, son muchas las desventajas", dijo.

Moreno refiere que muchos policías municipales en retiro han fallecido en el olvido sin atención para ellos y sus familias; ahora, algunos de ellos laboran como veladores de colonia y expresó que cuentan con capacidad para servir aún en la seguridad.

DISPONIBILIDAD

Tenemos registro de al menos unos mil elementos entre veladores, policías y agentes de Tránsito en retiro que estarían en disponibilidad de trabajar como auxiliares con las corporaciones de seguridad y apoyar en la reducción del delito.