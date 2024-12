Aunque hay robos, afectados no denuncian: Refuerzan operativo de seguridad en la frontera

Por: Isbac Martínez

Diciembre 25, 2024 -

Con el objetivo de evitar un incremento en el delito de robo durante la temporada decembrina, elementos de la Policía Estatal de Proximidad realizan recorridos por los centros comerciales y sucursales bancarias de la ciudad, sin embargo, y aunque no hay denuncias, sí se han presentado casos.

A decir del secretario de Seguridad Pública en el municipio, Geovanni Barrios Moreno, diariamente las patrullas de Proximidad, así como unidades de Tránsito y Vialidad, recorren los puntos de mayor concurrencia en los diferentes sectores de la ciudad a fin de inhibir las conductas delictivas por parte de los amantes de lo ajeno, que ven en estas fechas la oportunidad de cometer el delito de robo.

"Tiene como objetivo disminuir o frenar los robos que sufre la ciudadanía por gente que se dedica a aprovechar las oportunidades que se presentan para adueñarse del patrimonio que no les corresponde", comentó el funcionario.

Destacó que estos rondines se realizan hasta dos veces por día arrojando resultados favorables, toda vez que desde el 1º de diciembre a la fecha no se han presentado denuncias por robo en centros comerciales, bancos o cajeros.

No obstante, a través de redes sociales sí se han dado a conocer casos de robos o asaltos en centros comerciales, por lo que ciudadanos consideran que, el hecho de que no haya denuncias significa que no suceda, toda vez que existe poca confianza en las autoridades, o bien, la tardía respuesta en la línea de emergencias 911 desmotiva a quienes fueron despojados de sus pertenencias.

Un ciudadano, que prefirió guardar el anonimato, relató para El Mañana, cómo al acudir a un restaurante ubicado en un reconocido centro comercial del bulevar Hidalgo, fue víctima de robo por parte de delincuentes que rompieron una de las ventanas de su vehículo y sustrajeron sus pertenencias, entre las que se encontraba equipo de cómputo, una cámara fotográfica, así como otros dispositivos de valor, y aunque esto pasó hace varios días, a la fecha no ha presentado la denuncia.

"No me da una tranquilidad el ponerla, porque yo hablé al 911. Yo lo vi, vi la camioneta, lo que hice fue hablar al 911, la patrulla nunca llegó, se fueron y yo los seguí; mágicamente se me apareció una camioneta enfrente tapando la calle, están organizados, y pues yo solo no iba a poder hacer nada" relató.

PREOCUPANTE

Falta mayor confianza a las autoridades para poder denunciar

Los afectados optan por juntar dinero para hacerse de los bienes perdidos

En centros comerciales es donde se incrementan los robos