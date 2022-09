Baja respuesta para la vacunación a menores

El Mañana / Staff.- A diferencia de otras campañas de vacunación contra el Covid-19 para infantes, la que se desarrolló ayer para atender a los rezagados de 5 a 11 años en Reynosa no tuvo gran afluencia.

POCA ASISTENCIA

En los pasillos, explanadas e ingresos no hubo ningún tipo de fila y cientos de dosis disponibles se tenían poco después del medio día, pese a que la campaña surgió desde las 8:00 horas.

"Han sido muy pocos los padres de familia que han venido con sus hijos a vacunarlos, las dosis que traemos son para los rezagados, niños de 5 a 11 años, sólo es la pediátrica", explicaron.

Las vacunas se aplicaron en el Auditorio Municipal, y de acuerdo al personal, se contó con la distribución de mil 200 dosis.

El aviso alertó con muy poca anticipación a los padres de familia. "Apenas el jueves avisaron así que pedí permiso en la escuela para traerla a la vacuna, pero muchos papás que en otras campañas no alcanzaron seguramente no se enteraron; la atención fue muy rápida y sólo estuvimos unos minutos esperando que no hiciera alguna reacción, pero todo bien", indicó Claudia Jiménez, de la colonia La Joya.

Las anteriores campañas de vacunación dirigidas a menores de edad se caracterizaron por filas kilométricas que alcanzaban hasta el Bulevar Hidalgo, y la desesperación de aquellos que tras horas de espera no habían alcanzado dosis.

Pero el panorama que se registró ayer fue muy diferente: en las sillas de reposo la mayoría de espacios quedaron vacíos.

Además de las vacunas de 5 a 11 años rezagados, el personal indicó que también se aplicaron un promedio de 50 dosis para adolescentes de 12 a 15 años que se terminaron en alrededor de una hora.