Poco interés por cuidados

Nosotros hacemos un gran esfuerzo por llevar campañas gratuitas a las colonias y cuando llegamos no van* Mundo animal Reynosa

Las fotografías con los médicos y brigadistas esperando perros o gatos se han hecho vírales en los últimos días, e incluso por la inasistencia han tenido que retirarse.

"Es muy triste que la gente no tenga una cultura de cuidado hacia las mascotas, nosotros hacemos un gran esfuerzo por llevar campañas gratuitas a las colonias y cuando llegamos no van; hay tanta gente de fuera que quiere que vayamos a sus estados o municipios pero no hemos podido porque sabemos la necesidad tan Grande de Reynosa", comentaron.

Colonias como Rancho Grande y La Cima, son algunas donde se ha recibido poca respuesta.

Entre los servicios gratuitos que se ofrecen está el tratamiento de sarna, desparasitación, tratamiento de pulgas y garrapatas, así como consultas preventivas y diagnóstico.

De manera constante se ofrecen campañas de esterilización gratuitas o a bajo costo, con cuotas mínimas menores a 100 pesos, en contraste a los más de 700 que cuesta en una clínica particular.

Pero pese a la baja convocatoria de los últimos días, el personal insiste: "Tenemos que hacer algo por las mascotas de esta ciudad que todos los días pasan situaciones, ofrecemos muchas consultas y tratamientos gratis porque somos consientes de la situación, hemos llegado hasta 300 al día, tenemos esterilizaciones, brigadas, ojalá que más gente pueda interesarse, porque esto es algo sin fines de lucro".

En esta temporada de calor los padecimientos y plagas en las mascotas suelen aumentar, por ello la actividad que sostienen en redes sociales se intensifica, publicando un calendario de los lugares donde estarán.

Como una manera de reunir recurso, "Mundo animal Reynosa" realiza bazares y otras actividades, además ofrece productos a bajo costo, entre ellos jabones para baño de las mascotas, ropa, collares, vitaminas y otros.