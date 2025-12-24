Poca consulta médica en los Centros de Salud

Mínima es la cantidad de personas que están acudiendo a los Centros de Salud de Reynosa a solicitar servicios como la consulta médica, en estas vacaciones de navidad y fin de año.

En la unidad de Salud de la colonia Aquiles Serdán, que es atendido por período vacacional, por un médico y una enfermera, se dijo que efectivamente, es muy poca la gente que visita el lugar.

En otras unidades médicas como el centro de Salud Rector de bulevar Morelos, donde hay dos galenos y un par de enfermeras, se vive la misma situación.

Muy pocas personas solicitan la consulta médica, porque vacunación, pues no hay porque fue suspendida por instrucciones de quienes se encuentran al frente de las instalaciones en mención.

Labores de pintura, se vienen llevando a cabo en algunas de ellas como es el caso de la ubicada en la Aquiles Serdán, en donde dos personas se están encargando de los trabajos.

Se espera que una vez que pasadas las vacaciones de navidad y año nuevo, la gente vuelva en mayor cantidad a las unidades de Salud para pedir una consulta médica, un examen de laboratorio, una vacuna para niños, jóvenes y adultos para prevenir enfermedades diversas como el sarampión, civid, neumococo, influenza, entre otras más.



