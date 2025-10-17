Más de la mitad de Reynosa vive en la pobreza extrema

En la actualidad cientos de miles de personas que viven en Reynosa padecen pobreza extrema, pobreza moderada y son vulnerables por carencia social, vulnerables por ingresos o vulnerables por vivir en viviendas con pisos de tierra, techos de madera endeble, con hacinamiento, sin acceso al agua, sin drenaje, sin electricidad y sin chimenea

Así lo revela "Informe Anual sobre situación de pobreza y rezago social 2024, con relación a la pobreza multidimensional en Reynosa de acuerdo con CONEVAL es la siguiente:

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

En la ciudad viven en pobreza 203 mil 849 personas, lo que equivale al 27.9 por ciento de la población.

Por lo que se refiere a la pobreza moderada, así se encuentran 188 mil 141 personas o habitantes de Reynosa, lo que equivale al 25.7 por ciento de la población.

De acuerdo con el CONEVAL, en el nivel de pobreza extrema viven 15 mil 704 personas, lo que equivale al 2.1 por ciento de la población.

Las personas vulnerables por carencia social ascienden a 166 mil 927, lo que equivale al 22.8 por ciento de la población de Reynosa.

En cuanto a las personas identificadas como vulnerables por ingresos, el número asciende a 99 mil 570 personas, lo que equivale al 13.6 por ciento de la población.

En cuanto a las personas identificadas por el CONEVAL como no vulnerables, asciende a 261 mil 179, lo que equivale al 35.7 por ciento.

¿DERECHO A LA VIVIENDA?

El Informe Anual sobre situación de pobreza y rezago social 2024

También habla acerca de las difíciles condiciones en que se encuentran cerca de 50 mil personas (49 mil 682) que viven en viviendas con pisos de tierra, con techos de material endeble, con hacinamiento, sin acceso al agua, sin drenaje, sin electricidad, y sin leña o carbón.

CONEVAL dio a conocer en este sentido, a nivel oficial, los "Indicadores de seguimiento al derecho a la vivienda", que son los siguientes:

Viviendas con pisos de tierra: 5, 319 personas en 1, 716 viviendas

con pisos de tierra: 5, 319 personas en 1, 716 Viviendas con techos de material endeble : 1, 130 personas en 291 viviendas

: 1, 130 personas en 291 viviendas Viviendas con hacinamiento : 26, 663 personas en 4, 503 viviendas

: 26, 663 personas en 4, 503 viviendas Viviendas sin acceso al agua: 9, 561 personas en 2, 613 viviendas

Viviendas sin drenaje : 4, 365 personas en 1, 566 viviendas

: 4, 365 personas en 1, 566 viviendas Viviendas sin electricidad : 541 en 233 viviendas.

: 541 en 233 viviendas. Viviendas sin chimenea (leña o carbón): 2, 010 personas en 699 viviendas.

Cabe aclarar estos datos reflejan en algunos casos la marginación y pobreza que los habitantes de Reynosa se ha venido arrastrando del año 2024 hacia atrás, hasta el año 2020.



