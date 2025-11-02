Prórroga y descuentos para regularizar motos

Se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre para motociclistas que tengan adeudos por concepto de placas, informan en la Oficina Fiscal del Estado.

"Por disposiciones de Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, no tan sólo se extendió el plazo para motociclistas sino también para los propietarios de vehículos modelo 2010 y anteriores que tengan pendientes pagos por placas y engomados", dijo Humberto Valdés Richaud, titular de la dependencia.

"En el caso de los dueños de motocicletas, con sólo pagar $860.00 recibirán placas actualizadas lo mismo que quedarán eliminados los débitos anteriores", agregó.

Cabe hacer notar que para tener acceso al descuento, los interesados deben contar con su licencia de manejo actualizada.

Por cuanto se refiere a los automotores de modelo 2010 y anteriores, con el pago de $3,890.00 obtienen placas y engomados y borrón y cuenta nueva,

También para los remolques que tengan adeudos por placas, se amplió el plazo para tener derecho a un descuento y pagando solamente $870.00 les entregan su respectiva placa.

De esa manera, el gobierno del estado apoya la economía de automovilistas y motociclistas, por lo que se invita a quienes deseen aprovechar los descuentos para que acudan cuanto antes a realizar el trámite correspondiente, concluyó Valdés Richaud.