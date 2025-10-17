Urgen al municipio rescate las plazas en abandono total

Que las autoridades municipales de Reynosa vayan al rescate de las plazas que se encuentran abandonadas, como es el caso de la localizada en la colonia San Antonio así como las ubicadas en diferentes asentamientos humanos de la ciudad que también están sumidas en el olvido, es la demanda que hacen los colonos.

El área verde está precisamente frente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos.

Bancas parcialmente destruidas así como hierba crecida, son apenas algunos de los problemas que pueden observarse a simple vista en ese lugar, por lo que vecinos que viven a unos pasos de ahí, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan la limpieza que tanta falta hace.

Ahí puede apreciarse la hierba crecida donde puede haber todo tipo de alimañas.

Anteriormente, cuando la plaza presentaba una buena imagen, de limpieza en todos los aspectos, las familias acudían en buen número a descansar y pasar momentos de esparcimiento así como para que sus pequeños hijos se divirtieran sanamente subiendo a los juegos con que cuenta el lugar.

Pero ahora, con la hierba que ha crecido, producto de la falta de mantenimiento por parte del ayuntamiento local, la gente se ha desanimado y ha dejado de ir ahí como lo hacía anteriormente, por temor a que pueda haber todo tipo de alimañas.

Aunado a eso, se aprecian bancas en pésimo estado que tampoco han sido reparadas o sustituidas por otras en mejores condiciones para bien de quienes aún visitan el sitio pese a las lamentables condiciones en que se encuentra.



