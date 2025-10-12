Promueven en escuela alimentación saludable

Enviados de la Secretaría de Bienestar ofrecieron pláticas a personal docente sobre el tema de nutrición y alimentación saludable en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos.

Juana María Tobías Ramírez, directora del plantel, declaró a El Mañana de Reynosa sobre las ventajas que ofrece el programa mediante el cual se hizo saber a maestras y maestros ahí presentes en el área de biblioteca, sobre los tipos de alimentos que deben consumir los estudiantes durante su estancia en la escuela, así como en sus hogares.

Los encargados de impartir la plática ofrecida el pasado miércoles resaltaron la importancia de alimentar adecuada y sanamente a los educandos, pues eso les permitirá tener una vida saludable. Pero también se prevenirán en ellos enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, las que a su vez generan complicaciones y enfermedades al paso de los años, como la diabetes e hipertensión.

Se hizo hincapié en la variedad de alimentos que conforman el plato del bien comer, que fue mostrado en una gráfica colocada en un sitio visible del lugar donde se dieron las indicaciones a quienes estuvieron presentes, indicaciones que serán replicadas a los niños para que lleven el mensaje a sus respectivos padres y madres de familia.

Las pláticas de referencia servirán para que, en su momento, la Escuela López Mateos reciba su certificación como Escuela Saludable.