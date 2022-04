Plantean tortilleros abaratar los precios

Jorge Negrete Martínez, dirigente de los empresarios comentó que no se ha tenido interés para buscar alternativas y bajar los precios de la tortilla.

Señaló que hay una manera de producir tortilla, 100 por ciento maíz, que da un rendimiento de 450 gramos más por kilo, pero se requiere del apoyo del gobierno o empresa que quiera hacer algo, porque muchos no le quieren entrar.

"No se si el gobierno no tiene a la personas indicadas o le podríamos decir a una empresa, porque les dicen a los de las tortillas y no quieren entrarle, decirle a la empresa fuerte, hay manera de producir tortilla de ésta manera y de todas maneras vas ganar bien y le vas a proveer la tortilla más barata y 100 por ciento maíz", recalcó.

También puede ser que el productor de maíz, también genere tortillas, lo que va a originar precios más baratos, señaló.

"Hay que saber como darle vuelta a la tortilla, pero en realidad no traen a la gente indicada, gente que le sepa, vamos a invitar a esta empresa o cadena, pero luego les dicen a uno, pero si esta en 24 para que la vamos a dar en 16", recalcó.

Explicó que se puede generar un programa, activar un supermercado donde se compre más barato y buena calidad, que sea accesible.

Señaló que tienen una alternativa donde en lugar que te dar un kilo 700, se de un kilo 200 gramos más.

"No solamente es el maíz, pero se puede encontrar una solución en las refacciones, en el papeles, en el teflón que e necesitan para producir la tortilla", recalcó.