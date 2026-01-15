En Marcha, plan nacional Vive Saludable, Vive Feliz

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, puso en marcha en Reynosa la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, por lo que brigadas de salud comenzaron acciones enfocadas en la prevención y el fomento de hábitos saludables desde edades tempranas en las escuelas.

Las brigadas operan a través de cuatro módulos de atención: promoción a la salud, peso y talla, salud visual y salud bucal.

En el área de promoción a la salud, especialistas imparten pláticas dirigidas a alumnos y docentes sobre estilos de vida saludables; en el módulo de peso y talla, se realiza la medición de los estudiantes mediante báscula y estadímetro; mientras que en salud visual se aplica la prueba de Snellen para detectar posibles problemas de agudeza visual; y en el apartado de salud bucal, se enseña la técnica correcta de cepillado dental y se aplica flúor a los escolares.

Antonio Torres Morales, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en Tamaulipas, informó que las actividades comenzaron el 13 de enero y continuarán de manera progresiva en distintas ciudades del estado, con la finalidad de fortalecer la prevención en la niñez y contribuir a la formación de generaciones más saludables.

Brigadas de salud recorren escuelas en esta ciudad fronteriza, además Diaz Ordaz, Camargo, y Miguel Alemán.

Como parte de esta estrategia, el IMSS nacional envió siete brigadas integradas por personal de Enfermería a escuelas de educación básica en el estado, con el objetivo de promover una alimentación equilibrada, la actividad física, la salud emocional y la prevención de adicciones entre la población escolar, por lo que ya se inició en esta ciudad fronteriza, además se visitarán las escuelas de Diaz Ordaz, Camargo, y Miguel Alemán.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con los sectores de Salud y Educación, buscando transformar los planteles en espacios de prevención y concientización, así como reducir el consumo de comida chatarra.

Las brigadas contarán con cuatro módulos:

Promoción a la salud