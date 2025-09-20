Invade la maleza a la colonia Bermúdez

Invadidas de maleza se encuentran áreas verdes de la colonia Antonio J. Bermúdez, por lo que residentes del lugar demandan de parte de Servicios Públicos Primarios del municipio que ordenen cuanto antes una pronta limpieza.

Prácticamente, una de las se encuentra convertida en un nido de alimañas de todo tipo desde arañas, culebras y otras más, por lo que es urgente se tomen las medidas pertinentes porque además por la nutrida hierba se han multiplicado las plagas de zancudos y con ello el riesgo de que puedan desatarse casos de dengue entre quienes viven en sitios cercanos.

Persona que dijo llamarse Moisés Centeno y que aseguró ser residente del mencionado asentamiento humano, señaló que además el lugar que se ubica en Paseo de los Cedros y Colorines, ofrece una pésima imagen.

Antes de que creciera la hierba, ahí iba una buena cantidad de familias a distraerse o simplemente a ver que sus hijos jugaran pese a que no hay juegos infantiles.

DEPRIMENTE

Ahora, la situación es deprimente y por tanto, ante el temor de que puedan surgir arañas y hasta culebras, han preferido no visitar el área verde hasta en tanto las autoridades municipales no ordenen la limpieza total de la plazoleta.