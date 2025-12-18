Sancionarán autos con placas extemporáneas





A partir del 1 de enero de 2026, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) comenzarán a detener y multar a vehículos mexicanos con placas vencidas al intentar cruzar a Estados Unidos, una medida oficial para aumentar la seguridad y control en la frontera, especialmente en el Valle de Texas, aplica a todos los estados mexicanos

Por tal motivo, Oficina Fiscal del Estado en Reynosa recomienda a automovilistas no cruzar a ciudades del estado de Texas a bordo de vehículos con placas vencidas podrían ser objeto de infracción por parte de las autoridades correspondientes, pues se sabe que a inicios del 2025 podrían a aplicarse multas a quienes transiten en esas condiciones.

"Lo más conveniente es que todos los dueños de vehículos nacionales y fronterizos que anden en circulación, cuenten con sus láminas actualizadas, pues también pueden ser multados aquí en Reynosa o en cualquier lugar de la república mexicana, si traen placas extemporáneas", dijo Humberto Valdés Richaud, jefe de la referida dependencia estatal.

Ante tal situación, invitó a quienes no tengan las láminas actualizadas a que acudan a la Fiscal del Estado en horario de labores para que las tramiten. Al traerlas vigentes, se evitarán problemas como las infracciones por traerlas vencidas.

Señaló que en el estado de Texas circula una gran cantidad de vehículos tripulados por mexicanos pero la recomendación que se les hace a todos ellos, es de que eviten transitar con las placas no actualizadas.

Indica que de acuerdo con versiones publicadas por medios texanos, a partir del próximo año se empezará a multar a automotores con placas mexicanas o fronterizas que no estén vigentes, por considerar que eso es una irregularidad para las autoridades encargadas de vigilar que las cosas en ese sentido estén al corriente.

Allá en el estado vecino del norte es Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) quienes se encargan de vigilar que se cumplan con ese tipo de requisitos de portar láminas vigentes de vehículos mexicanos que ingresen a su país.

¿Qué debes hacer?

1. Verifica tus placas: Asegúrate de que tus engomados y permisos estén vigentes.

2. Actualiza documentos: Regulariza cualquier adeudo vehicular en las oficinas fiscales.

3. Considera los permisos especiales: Si planeas circular más allá de la zona fronteriza, infórmate sobre los permisos temporales (72 o 144 horas) que ofrece el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV).