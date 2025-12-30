Provocan cuetes pánico en mascotas

La pirotecnia utilizada durante las celebraciones decembrinas volvió a cobrar factura entre las mascotas de la ciudad. Mercedes Martínez, representante de comunidades rescatistas animalistas independientes, advirtió que durante la noche del 24 de diciembre se registró un aumento considerable de perros y gatos extraviados, así como de felinos atropellados a consecuencia del pánico provocado por los estruendos.

¿Cómo afecta la pirotecnia a las mascotas en Reynosa?

De acuerdo con la activista, si bien aún no existe una estadística oficial compartida entre los grupos animalistas, sí se han documentado múltiples reportes en distintos puntos de Reynosa. "Fue demasiada pirotecnia. Muchos perritos salieron de casa asustados y, en el caso de los gatos, varios huyeron hacia la calle y fueron atropellados", señaló.

Martínez explicó que los sonidos fuertes alteran gravemente a los animales, quienes buscan escapar o esconderse, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Por ello, hizo un llamado a los dueños a resguardar a sus mascotas dentro del hogar durante los periodos de mayor uso de pirotecnia. "Aunque no sea tu mascota, si puedes resguardarla por un momento, hazlo. Es poco tiempo y puede salvarles la vida", subrayó.

Recomendaciones para proteger a las mascotas durante las fiestas

Entre las recomendaciones para los próximos días y las celebraciones de fin de año, la representante pidió no dejar a las mascotas solas en casa, especialmente cuando se desconoce si vecinos realizarán fiestas con pirotecnia. Sugirió encargar su cuidado a familiares o vecinos responsables y reforzar puertas y ventanas para evitar escapes.

Incremento en reportes de maltrato animal en Reynosa

Los reportes de maltrato e irresponsabilidad, añadió, se concentran en zonas como Paseo de las Flores, Rincón de las Flores, Bugambilias, la colonia Juárez y áreas periféricas de la ciudad, donde el crecimiento urbano ha ido acompañado de un aumento en casos de abandono y maltrato animal.

Finalmente, Martínez exhortó a las autoridades a endurecer las sanciones. "Existe una ley y un reglamento en Reynosa que no sólo contemplan multas. Necesitamos que las sanciones sean más altas y efectivas. Este es un trabajo de todos; la ciudad está creciendo y debemos frenar el maltrato animal", concluyó.