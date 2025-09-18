Impulsan desarrollo de mujeres en área técnica

Con el objetivo de impulsar el desarrollo personal y profesional de mujeres en áreas técnicas e industriales, alumnas de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, en compañía de la docente Alma Gloria Gómez Salas, participaron en Pink Power 2025.

El evento organizado por la empresa nVent, la cual se especializa en el diseño, fabricación y comercialización de productos para la protección y conexión eléctrica, como gabinetes y armarios industriales.

Dicho ejercicio ofreció a las estudiantes la oportunidad de vivir una experiencia enriquecedora que fortalece sus habilidades y promueve un entorno laboral más equitativo e inclusivo.

Uno de los momentos más significativos del evento fue la entrevista a cuatro colaboradoras de distintas áreas de nVent, quienes compartieron sus experiencias laborales, desafíos y aprendizajes dentro de la organización. Esta actividad buscó fomentar el liderazgo femenino y promover un entorno laboral más inclusivo.

Este esfuerzo se suma a las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Dr. Miguel Ángel Valdez García, quienes respaldan el desarrollo integral de la juventud tamaulipeca.

