Demandan instalación de bases de Protección Civil

Por años, se ha solicitado a las autoridades municipales que instalen sub delegaciones de Bomberos y Protección Civil en los cuatro puntos cardinales de Reynosa, pero hasta el momento ninguno de los alcaldes que han ocupado la presidencia municipal de Reynosa ha atendido ese tipo de demandas, incluyendo a las actuales autoridades municipales.

La petición va encaminada a contar con instalaciones de contra incendios en colonias situadas por carretera Reynosa a Monterrey, Reynosa a San Fernando, Reynosa a Río Bravo y Reynosa a Nuevo Laredo, para estar en condiciones de que los bomberos lleguen con rapidez a los sitios donde se registran los incendios y sofocarlos oportunamente para evitar mayores pérdidas materiales y hasta humanas.

Recientemente hubo una conflagración en la colonia Balcones de Alcalá y fueron los propios vecinos quienes se dieron a la tarea de controlar y hasta sofocar el incendio ante la ausencia de personal de Protección Civil y Bomberos.

En abril del 2024, en el fraccionamiento Puerta Grande se registró otro evento similar y ahí perdieron la vida cuatro menores de edad en casa ubicada en calles Puerta de Hierro con Puerta Esperanza. Los vecinos al escuchar gritos de niños en su interior, derribaron parte de una pared para rescatar a los menores y poco después llegaron para médicos y personal de contra incendio, pero ya nada pudieron hacer porque habían perecido por asfixia.

INSISTEN

Residentes de colonias populares como Pedro José Méndez, Lampacitos, Almaguer, Ampliación Rancho Grande, Módulo 2000 Rancho Grande, Ramón Pèrez, Tamaulipas, Las Pirámides, entre otras más, siguen insistiendo en la necesidad imperante de que haya en Reynosa no sólo una central de Protección Civil y Bomberos sino por lo menos cuatro más para llegar a tiempo a sofocar incendios y evitar tragedias.



