Protestan familias; piden reinstalar a la profesora

Padres de familia se manifestaron frente a las instalaciones del Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado sobre la calle Rubí de la colonia Ampliación Arcoíris. Entre las demandas de los presentes, se encuentra la restitución de la maestra Lady Zuñiga, a quien respaldan gracias a su trabajo docente de más de 15 años en dicho plantel; sin embargo, debido a acusaciones por supuesto maltrato a ciertos alumnos, fue retirada de su cargo por parte de los directivos del plantel sin ofrecer mayor explicación a los afectados.

Algunas madres presentes en el lugar aseguraron a la docente que se le reconoce debido a su metodología de enseñanza, a través de la cual ha logrado que generaciones de alumnos que pasan por sus aulas ingresen a primero de primaria con conocimientos de lectura y escritura.

"Es una injusticia lo que están haciendo con la maestra; dicen muchas cosas de la maestra, cosas que para mí no son ciertas, porque yo tuve un niño hace dos años con ella. Mi niño trabajó excelente; mi niño, gracias a la maestra, salió leyendo, escribiendo y no está batallando en la primaria. Yo no entiendo por qué la directora desde un principio, que hubo el problema, no lo atendió", expresó Yadira Elias, madre de familia afectada.

Aseguran que por parte de los directivos del plantel les fue notificado que la profesora sería reemplazada y, al exigir una explicación del porqué, esta les fue negada, argumentando que se trataba de asuntos internos y administrativos de la institución.

Padres de familias de alumnos y exalumnos respaldan a la docente y piden su restitución.

RESPONDE LA DOCENTE

En tanto, la profesora, quien desde hace 15 años se desempeña como docente de preescolar en distintos grados y quien es reconocida por su metodología de enseñanza, además de su vocación y disposición para el desarrollo de habilidades de sus alumnos, menciona que, a pesar de que cuenta con un nombramiento con validez oficial para continuar impartiendo clases dentro del jardín de niños, el acceso le ha sido negado por parte de la directora, a quien además acusa de amenazas.

"Me retiro pero estoy en desacuerdo de lo que están haciendo, porque esto es una hoja, no es un papel oficial y yo tengo mi papel oficial es la original del nombramiento donde yo debo estar ubicada cumpliendo mi horario; En varias ocasiones la directora me hizo saber que dudaba que tenia miedo que me pasara algo, que pensaba ella que algo podía pasar, yo temo de mi seguridad, el lunes me lo dijo delante de un abogado que yo traje y delante de mi inspectora, -Temo de tu seguridad maestra no puedes estar aquí en la escuela -, ahorita yo en este momento yo tengo miedo porque no se que va a pasar, yo los hago responsable a ustedes, yo le dije a educación elemental, maestra Ortiz y maestro Rodolfo yo los hago responsables a ustedes de que si algo me pasa lo siento mucho, que pasa, estas amenazados, no se que es lo que esta pasando, pido a las autoridades inmediatas que esto se arregle", declaró la docente afectada Lady Zuñiga.

"Yo jamás he afectado a un niño, ni psicológicamente como ellas lo mencionan, ni físicamente; soy madre de familia de tres niñas y sería incapaz yo de levantarle la mano a un niño; mi ética profesional no me enseña eso, mi escuela normalista no me enseña eso; pido, por favor, que esto llegue a oídos de las autoridades". Agregó Zuñiga.

Los afectados detallan que las madres quienes realizaron presuntas acusaciones en contra de la profesora no se han pronunciado, además de que la directora, quien de acuerdo a los presentes lleva apenas un año en el cargo, se negó a dialogar; minutos más tarde, arribaron elementos de la guardia estatal, quienes tomaron parte de los hechos.



