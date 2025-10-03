Piden esterilizar mascotas para evitar su reproducción

Animalistas de la ciudad de Reynosa advierten sobre una severa problemática que afecta a distintos sectores de la ciudad, principalmente a colonias como Rincón de las Flores y Almendros, de donde reciben la mayor cantidad de reportes respecto a jaurías de perros, principalmente conformados por una hembra y hasta 10 machos; consideran que la única solución es la esterilización.

"Ahorita lo más importante es esterilizar o, si tienen dueños las perritas, pues meterlas al domicilio para evitar ese tipo de problemas, pero lo más importante es esterilizar y ahorita prácticamente hay en todas las colonias: en Paseo de las Flores, Rincón de las Flores, Almendros; en la mayoría de las colonias, ahorita reportan uno o dos hembritas; la mayoría tienen dueño", mencionó Mercedes Martínez, representante de CRAI (Comunidad de Rescatistas Animalistas Independientes).

Sin embargo, esta situación se torna complicada debido a que, en la mayoría de los casos, los dueños evitan hacerse responsables y abandonan a sus mascotas en las calles, por lo que ya se convierte en un problema de su comunidad.

En estos casos, se recomienda tomar evidencia del abandono del animal si se desea apoyar con la esterilización del animal o simplemente reportar el caso ante protección animal.

"Deben reportar a Protección Animal y hacer responsable a los dueños porque desafortunadamente son gente irresponsable, porque ahorita, si no puedes tener una mascota, es muy sencillo decir no puedo, no quiero, pero realmente sí se necesita ya sancionar severamente en esos casos", refirió Martínez.

Tanto hembras como machos pueden ser esterilizados. "Ellos ya, cuando pasan 2 o 3 meses de la esterilización, ya pueden olfatear a las perritas en celo, pero ya no las andan buscando, y aparte, si se esteriliza el macho, se evitan problemas de próstata o cáncer testicular, y en las hembras, al esterilizar, que le quiten matriz y ovarios, se evitan piometra, cáncer de matriz y mastitis; esas son las enfermedades que, pues, desgraciadamente, salen muy caras", concluyó la representante de CRAI.



